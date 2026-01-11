Alonso desvela lo que echa de menos en la Fórmula 1: "Era emocionante..."

Fernando destaca varios aspectos de las paradas en 'boxes' que le daban más emoción al campeonato. El asturiano cree que antes se le daba más importancia a la estrategia.

Fernando Alonso encara 2026 con mucha ilusión. El asturiano ya ha reconocido que puede que esté ante su última temporada en la Fórmula 1 pero confía en que Aston Martin pueda proporcionarle un coche competitivo. 2025 fue algo complicado para el bicampeón que vio como la dificultad para puntuar con el monoplaza británico era bastante alta.

Sin embargo, la llegada de Adrian Newey y su plena dedicación al proyecto de 2026 invita a pensar que, con el cambio de reglamento, Alonso pueda disfrutar de un coche rápido con el que pueda explotar al 100% sus talentos al volante. Los test de pretemporada serán una gran prueba para el Aston y para Fernando que podrá tener una primera muestra de lo que puede ser su coche en 2026.

A pesar de presión y las altas expectativas que hay puestas en Alonso y Aston Martin, el asturiano recuerda otros tiempos en los que la Fórmula 1 era distinta: "El reglamento era muy distinto al que tenemos ahora, teníamos solamente un juego de neumáticos para la clasificación y para la carrera, y teníamos repostajes, que yo creo que es la gran variante que echamos de menos ahora".

"Teníamos que parar en boxes, no podíamos cambiar los neumáticos, como digo teníamos un juego para la crono y carrera, pero sí que teníamos que echar gasolina porque los depósitos eran muy pequeños en aquella época, entonces eso te ofrecía la posibilidad de parar, echar poca gasolina e ir muy rápido en pista pero tener que parar otra vez para rellenar y llegar hasta el final, o hacer menos paradas y cada vez que parabas en boxes llenar el depósito e ir más lento en pista", asegura Fernando en unas declaraciones para 'Dazn'.

"Al final el resultado era parecido, pero tenías que tener esta inventiva los domingos por la mañana y la estrategia era emocionante, también si iba a llover, si no iba a llover, tenías que un poco predecir muchísimas más cosas", concluye el español.

Alonso recuerda ciertos aspectos de la F1 de hace unos años. En pocas semanas estará preparando la que puede ser su última temporada en la Fórmula 1 con la esperanza puesta en ser competitivo una vez más.