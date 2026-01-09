Fernando Alonso afirma que "jugará" en 2026 para "obtener resultados inesperados"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 cree que será clave manejar "el despliegue de energía" de las nuevas unidades de potencia para ganar ventaja.

2026 se vislumbra como una oportunidad para todos los equipos de Fórmula 1. El nuevo reglamento que se ejecutará esta temporada es una incógnita y la escudería que sea capaz de exprimir las zonas grises de la normativa contará con una gran ventaja.

Además, las nuevas reglas darán más protagonismo a las manos del piloto, y ahí es donde Fernando Alonso cree que puede marcar la diferencia.

Así lo ha explicado en declaraciones que publica 'RacingNews365': "Siempre puedes jugar un poco con las herramientas que tienes en tus manos".

De hecho, en la anterior normativa ya aportó su 'valor añadido': "Últimamente, como los coches eran más difíciles de seguir, si estás clasificando bien, puedes mantener los coches detrás incluso si no tienes ritmo".

"Me encantaría tener cinco segundos de ventaja. Así, paro y no tengo ningún coche detrás. Pero no puedo alejarme de los coches. Usas tu experiencia de diferentes maneras, en diferentes curvas, para asegurarte de que no te adelanten", explica.

De cara a 2026, Alonso que será clave manejar "el despliegue de energía" de las nuevas unidades de potencia para ganar ventaja.

"El año que viene podría ocurrir lo mismo con el despliegue de energía, que se pueda utilizar aquí y allá y obtener resultados inesperados", ha señalado.

Eso sí, el asturiano querría tener una ventaja que no le exija esa máxima concentración: "Pero no puedes estar orgulloso de terminar séptimo o sexto usando tu cerebro al 200%. Prefiero no usar el cerebro y ganar todas las carreras con 20 segundos".