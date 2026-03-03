Montoya lanza el último mensaje de esperanza para Fernando Alonso: "Newey no se suele equivocar"

Juan Pablo Montoya, expiloto de la Fórmula 1, remarca que si Honda soluciona sus problemas seguro que el coche tendrá un gran rendimiento.

Adrian Newey es la última esperanza de Fernando Alonso viendo que Honda le ha vuelto a dejar tirado. El motor ni es competitivo ni fiable. Al menos de momento. Y no se solucionará en las primeras carreras del mundial de la Fórmula 1. Pero el expiloto Juan Pablo Montoya le ha lanzado el último mensaje de esperanza.

Esto dice en una entrevista a 'Mundo Deportivo': "Yo creo que hay que ver realmente qué coche traen aquí a Australia. O si saben que tienen problemas van a guardar todas las partes nuevas para más adelante. Es el coche más radical de todos. Es el coche más diferente de todos. Y Adrian Newey normalmente no se equivoca".

"No es una persona que diseña un coche y se equivoque. Si ya se solucionan todos los problemas de Honda, hay que ver realmente qué tan competitivo está", indica el colombiano.

Cree que si Alonso pudo superar la época de McLaren-Honda, podrá superar también esta: "Cuando estuvo en McLaren que sufrían todas las semanas. Era horrible para ellos. Y lo vivió bien hasta el final".

Williams y Carlos Sainz

Montoya cree que Williams también lo pasará mal de inicio: "Williams que hay que ver realmente dónde están. Porque le dedicaron mucho tiempo. Ellos abandonaron mucho la temporada pasada. Y tuvieron problemas más con todo la parte del impacto delantera del coche, que no estaba pasando los test".

"Cuando se daña el chasis, o así no se daña, hay que reforzarla para que pase. Y además de que tú refuerces, tienes que añadir peso. La gente dice que tiene 30 kilos de más. No. Ese coche si tiene más, tendrá 5 o 7 kilos de más. No tendrá más peso. Eso no funciona así. Porque tienes la caja de Mercedes. La suspensión trasera de Mercedes. El motor de Mercedes, las baterías de Mercedes. Todo de Mercedes. Entonces, la parte que tienes que hacer para estar en peso o no, no es tan grande", explica el expiloto de la Fórmula 1.

Cree que el gran favorito a todo es el coche Mercedes: "Pero de lo que se ve, por lo menos en las simulaciones de carrera y eso, se ve que Mercedes va muy rápido, que Ferrari va muy rápido y que el Red Bull va muy rápido. Y McLaren está ahí cerca también".

Pone a McLaren por detrás, pero sí ve una lucha titánica entre Mercedes, Ferrari y Red Bull. El domingo que viene, la primera batalla en Australia.