El sufrimiento de Simeone para que su Atleti acabe sacando billete para la final de Copa

El primer finalista de la Copa del Rey es el Atlético de Madrid. Mañana se conocerá el segundo que saldrá del duelo entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad.

El finalista de la Copa del Rey es el Atlético de Madrid. Lo pasó mal. Realmente mal. Pero aguantó el intento de remontada de un Barça que se quedó a un solo gol. El sufrimiento de Simeone en la banda fue total. No paró ni un solo instante en uno de los partidos más intensos que se le recuerdan.

Se esperaba un terremoto inicial del Barça. Tenía que remontar. Pero no le bastaba con una remontada cualquiera. Casi un milagro. Ganar por cuatro goles para forzar la prórroga. Acosó a un Atleti que defendía atrás. Respondió Musso en la portería con paradas importantes. Resistiendo en el origen el cuadro rojiblanco.

Lamine encontró a Marc Bernal en área pequeña, con despiste incluido de Giuliano Simeone, y el Barça creyó. Pero necesitaba más.

A segundos del descanso, Pedri forzó un penalti de Pubill cayendo en el punto de penalti. Raphinha transformó y el Barça creía más que nunca. Estaba a dos goles de la gesta y con toda la segunda mitad por delante.

Musso evitó el tercero de Ferran Torres con un paradón. Lamine no paraba de hacer de las suyas por la derecha. Encarando y marchándose siempre.

A falta de veinte minutos el Barça se puso a un solo gol. Otra vez Marc Bernal rematando como un delantero centro. Rugía el Camp Nou. Parecía fuera de juego, pero el VAR validó la acción.

Atacó y atacó el cuadro de Hansi Flick en el final. Con todo. Con Araújo de delantero centro. Con el Atleti completamente muerto físicamente. Pero resistió. Fue un ejercicio increíble de supervivencia. Estará en Sevilla el 18 de abril.