Muere a los 78 años Fernando Ónega, periodista autor del "puedo prometer y prometo" de Adolfo Suárez

El reconocido periodista Fernando Ónega ha fallecido a los 78 años. Destacado por sus crónicas desde la Transición española, fue el autor de la célebre frase "puedo prometer y prometo" de Adolfo Suárez. Ónega, nacido en Mosteiro, Pol, Lugo, en 1947, se describía como "periodista y gallego". Su carrera despegó tras abandonar su vocación de seminarista. Trabajó en numerosos medios y fue director de prensa de la Presidencia del Gobierno entre 1977 y 1978. Actualmente presidía el medio '65YMAS'. La capilla ardiente se abrirá este miércoles en la Casa de Galicia de Madrid.

Como ha recogido el citado medio de comunicación en un comunicado, él mismo se definía como "periodista y gallego, no sé en qué orden...", y contaba que su vocación periodística despegó cuando decayó la de seminarista. Además, han detallado que la capilla ardiente estará abierta este miércoles de 10:00 a 21:00 horas en la Casa de Galicia de Madrid.

Nacido en Mosteiro, Pol, en Lugo, el 15 de junio de 1947, fue "cronista imprescindible desde los primeros tiempos de la Transición española, una de las voces periodísticas más escuchadas y respetadas de nuestro país por su rigor, su independencia y su neutralidad, y líder indiscutible de la revolución sénior" y trabajó en numerosos medios de comunicación.

Entre mayo de 1977 y junio de 1978, trabajó para el presidente Adolfo Suárez como director de prensa de la Presidencia del Gobierno, puesto desde el que continuó redactando algunos de los discursos del jefe del Ejecutivo. Fue en esa etapa cuando escribió la frase "puedo prometer y prometo" que Suárez utilizó para pedir el voto en las elecciones de junio de 1977.

Actualmente era presidente del diario digital de las personas mayores '65YMAS'.

