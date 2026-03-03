Ahora

Muere a los 78 años Fernando Ónega, periodista autor del "puedo prometer y prometo" de Adolfo Suárez

Los detallas '65YMÁS', organización que presidía, ha informado del fallecimiento del periodista y ha detallado que su capilla ardiente estará abierta este miércoles.

El periodista Fernando Ónega, en una imagen de archivoEl periodista Fernando Ónega, en una imagen de archivoEuropa Press
Fernando Ónega ha fallecido este martes a los 78 años, según ha informado '65YMÁS', medio que presidía. El periodista, conocido por sus crónicas desde la Transición, también es el autor del "puedo prometer y prometo" de Adolfo Suárez.

Como ha recogido el citado medio de comunicación en un comunicado, él mismo se definía como "periodista y gallego, no sé en qué orden...", y contaba que su vocación periodística despegó cuando decayó la de seminarista. Además, han detallado que la capilla ardiente estará abierta este miércoles de 10:00 a 21:00 horas en la Casa de Galicia de Madrid.

Nacido en Mosteiro, Pol, en Lugo, el 15 de junio de 1947, fue "cronista imprescindible desde los primeros tiempos de la Transición española, una de las voces periodísticas más escuchadas y respetadas de nuestro país por su rigor, su independencia y su neutralidad, y líder indiscutible de la revolución sénior" y trabajó en numerosos medios de comunicación.

Entre mayo de 1977 y junio de 1978, trabajó para el presidente Adolfo Suárez como director de prensa de la Presidencia del Gobierno, puesto desde el que continuó redactando algunos de los discursos del jefe del Ejecutivo. Fue en esa etapa cuando escribió la frase "puedo prometer y prometo" que Suárez utilizó para pedir el voto en las elecciones de junio de 1977.

Actualmente era presidente del diario digital de las personas mayores '65YMAS'.

