La razón por la que Alonso y Sainz 'celebran' el cambio de reglamento en 2026

Ambos pilotos español presentan un dato preocupante en la llamada 'Era Híbrida', lo que se conoce como los últimos cuatro años en la Fórmula 1. Sin duda, el cambio de reglamento podría suponer una gran noticia para Carlos y Fernando.

Fernando Alonso y Carlos Sainz tienen muchas expectativas puestas en 2026. Los dos españoles creen que sus respectivas escuderías pueden dar un paso hacia adelante en el desarrollo de sus monoplazas. Esto provocaría que tanto Carlos como Fernando tuvieran la oportunidad de copar las posiciones de lo alto de la parrilla.

Todo dependerá de la evolución que hayan conseguido implementar Williams y Aston Martin en sus respectivos coches. El cambio de normativa llegará también con alguna variación respecto a la responsabilidad del piloto. Todo apunta a que el corredor tendrá más influencia y más capacidad de ser competitivo. Algo que ocurría menos en la llamada 'Era Híbrida'.

En estos últimos cuatro años en los ha reinado Max Verstappen. Alonso y Sainz comparten una estadística muy negativa que provoca que ambos lleguen incluso a celebrar el cambio de normativa. Ambos pilotos españoles son los que más abandonos han acumulado en estas últimas cuatro temporadas.

Fernando es el que lidera el dato con 48 abandonos que pone deja también en entredicho la fiabilidad del Aston Martin. Bien es cierto que dentro de la estadística está el último curso que Alonso disputó con Alpine en 2022. Sainz, habiendo competido con Ferrari en tres años y con Williams en 2025, acumula 42 abandonos. Un dato también preocupante.

Los dos representantes españoles encaran 2026 con la ilusión de poder ser lo suficientemente competitivos como para estar en lo alto de la parrilla. Sainz pretende continuar con la buena dinámica con la que terminó 2025 y Alonso puede que esté ante la última oportunidad para ganar en la Fórmula 1.