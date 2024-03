El Aston Martin corre... en clasificación. Fernando Alonso ha sido cuarto en la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudí. Una vuelta impresionante, aprovechando el rebufo de Lewis Hamilton, para quedarse por detrás de los dos Red Bull y de Charles Leclerc.

Y en declaraciones a los medios ha apretado las cuerdas a Aston Martin: "Tenemos un coche muy rápido a una vuelta, pero no somos muy rápidos en tanda larga. Tenemos que trabajar en ello. Hemos hecho algunos cambios y a ver cómo vamos mañana".

"En este circuito hay que pasar cerca de los muros. Me he sentido muy bien. Pero éramos el quinto equipo y en cinco días no ha cambiado tan rápido la historia. En una vuelta somos muy rápidos y hay que aprovecharlo", dice el piloto español, que sufrirá en carrera ante el bajo rendimiento del Aston Martin en tanda larga.

Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, pide que nadie olvide que sigue siendo quinto equipo. La clasificación no es su realidad. "No hay que olvidar que somos el quinto equipo. Estamos en una situación irreal. Mañana hay que sacar los codos para defender", dice.

Por lo que queda claro que en Silverstone tienen mucho trabajo por delante. Fernando se siente muy cómodo con el coche, pero la historia en las carreras es diferente. En Bahréin fue noveno, incapaz de luchar con nadie. Y en Arabia Saudí lo normal es que pierda varias posiciones.

Stroll, décimo

Logró entrar Lance Stroll en Q3, pero su tiempo volvió a ser muy pobre. A medio segundo de Fernando. Un tiempo más realista para el piloto canadiense, que volverá a luchar por rascar algún punto en este circuito de Yeda.