Fernando Alonso tiró de veteranía en el GP de Austria. El asturiano, piloto de Alpine, se libró de una sanción más que segura gracias a una picardía después de que, en la parada en boxes con el 'Virtual Safety Car' en pista, le pusieran mal el neumático delantero izquierdo.

Sabedor de que algo no iba bien, volvió a parar con régimen de 'VSC' en boxes sin decir absolutamente nada por radio. Por ello, la FIA no pudo demostrar nada. No pudo demostrar que ese neumático, al salir de la calle de boxes, estaba mal puesto.

Él, ante los micrófonos, mantuvo el silencio diciendo simplemente que tenía ciertas "vibraciones". Eso le exculpó, y también un equipo que sabedor de todo dijo que no había problema alguno a la hora de salir de boxes.

La sanción, según el reglamento, era de 30.000 euros para Alpine y también de 30 segundos para el piloto si se demuestra que ignoró dicha situación de peligro.

Además, Alonso habría sido penalizado con diez posiciones en la parrilla en el presente Gran Premio de Francia.

Sin embargo, lo realizado por Alonso no ha gustado un pelo a ciertos equipos de la parrilla. Uno de ellos es Alfa Romeo, quien considera que esto puede conllevar muchos riesgos de cara al futuro en caso de que alguien quisiera o quiera imitar a Fernando.

"Sienta un peligroso precedente. En el futuro todos tratarán de llevar su coche de nuevo a boxes hasta que una rueda salga volando", afirmó Beat Zehnder, director deportivo de la marca, en 'Auto Motor und Sport'.

A saber si ahora la FIA pone alguna aclaración a esta normativa. Alonso, mientras, supo ver esas llamadas zonas grises de la regla para evitar sanción tanto para él como para Alpine.