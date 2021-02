Alexander Albon no correrá esta temporada en la Fórmula 1. Al menos no como piloto titular. El tailandés, piloto reserva de Red Bull y Alpha Tauri, no ha ocultado su deseo de volver al 'Gran Circo' para el año 2022.

Tras su decepcionante temporada en la escudería austriaca en la que estuvo muy lejos del nivel de su compañero Max Verstappen, el joven piloto no convenció a Christian Horner, que fichó a Sergio Pérez como su sustituto.

Las cuatro plazas que posee la escudería de con sede en Milton-Keynes y su filial, Alpha Tauri, son una clara posibilidad para que el asiático vuelva a competir el año que viene en el Gran Circo. Aunque todo depende del rendimiento de Pierre Gasly o del 'rookie' en la categoría Yuki Tsunoda que debuta en el equipo italiano, propiedad de Red Bull.

"En primer lugar, el objetivo tiene que ser volver con Red Bull. No sólo hay dos, hay cuatro asientos y mi objetivo es esperar y evaluar cómo va. Mi deber es centrarme en lo que está pasando en este momento, centrarme en conseguir lo mejor para el equipo, hacer lo que pueda. Una vez que podamos hacer eso, veremos qué pasa", señala Albon en unas declaraciones recogidas por 'Motor.es'

Albon correrá esta temporada en el campeonato alemán de turismos (DTM) con la marca de bebidas energéticas, aunque con la vista puesta en el próximo curso de la Fórmula 1, donde espera competir en una asiento de uno de sus monoplazas.

"El sueño de todos los pilotos es correr para un equipo de primer nivel como Red Bull, y mi intención es quedarme aquí. Pero mi objetivo principal es estar en un coche de Fórmula 1 así que, lo haría, correría para AlphaTauri", asegura el joven piloto.

A pesar de su ausencia durante 2021, el tailandés se encuentra preparado para pilotar el RB16B o el Alpha Tauri AT02 si algún piloto titular contrae el coronavirus y no puede participar en alguna carreras del calendario del curso, que arranca el próximo 28 de marzo en Baréin.

"Haré todo lo posible para volver, así que mi objetivo es estar de vuelta en un asiento el próximo año y estar listo para este año también. Nunca se sabe lo que va a pasar en cuanto a estado de salud con el COVID alrededor", dice Albon.