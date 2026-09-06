El deporte español, rendido a Toni Bou: Márquez, Guardiola e Iniesta felicitan al campeón tras su título 40

Honda, equipo de Toni, ha publicado un vídeo en el que grandes figuras del deporte en España felicitan a Bou por la consecución de su Mundial número 40.

Toni Bou es historia viva del motor. El piloto catalán ha conseguido este mismo domingo su Mundial número 40. Una cifra que le coloca como el corredor más laureado de la historia del motociclismo. 40 títulos en solo 20 años. Tremendo.

Honda, su equipo, no ha dudado en recopilar las felicitaciones de varias leyendas y figuras del deporte español. Marc Márquez, Andrés Iniesta, Carlos Sainz, Pep Guardiola entre otros, han sido los que han querido dedicarle un mensaje de enhorabuena al veterano piloto.

A sus 39 años, Bou ha conseguido algo absolutamente inédito. Ha ganado todos los Mundiales desde 2007 sin dar tregua en casi dos décadas a todos su rivales. Son 40 título en poco menos de veinte años dejando uno de los récords más increíbles del deporte de motor.

"¿A dónde vas, amigo? Eres una bestia, un máquina. Enhorabuena. Disfrútalo. Eres un ejemplo a seguir", le decía Márquez.

Iniesta también se ha dirigido a Toni señalando sus títulos pero también todo el trabajo detrás de ellos: "Enhorabuena por el título y por todo lo que hay detrás. Por todo el trabajo y sacrificio. Nos muestra cómo te mantienes después de tantos años y esa es la parte difícil".

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