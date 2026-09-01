Ha renovado 4 años más
Lando Norris no se ve haciendo un Fernando Alonso: "No sé si quiero pilotar hasta los 40"
El piloto de McLaren acaba de firmar un nuevo contrato con McLaren por cuatro temporadas más. Sin embargo, no se ve pilotando hasta los 40 años.
Lando Norris ha firmado un nuevo contrato con McLaren. Estará hasta 2030 con los papaya, cuando cumpla 30 años. Y le han preguntado si piensa alargar su carrera una década más, hasta los 40, tal y como han hecho otros como Fernando Alonso o Lewis Hamilton.
Pero ni mucho menos ese escenario está en sus pensamientos. El actual campeón de la Fórmula 1 ha dicho en 'Sky Sports' que llegar a los 30 pilotando ya ha sido un "reto": "No sé si quiero llegar a los 40. Llegar a los 30 ya es todo un reto, así que ya veremos. No sé lo que me depara el futuro".
"No sé hasta dónde quiero llegar como piloto, si quiero llegar a los 30, a los 40 o a los 50. Todavía no lo sé...", explica el piloto de McLaren.
Ha renovado con la intención de volver a ser campeón. McLaren está progresando mucho este curso y ahora mismo parece por encima de los Mercedes: "Estoy muy, muy contento de anunciar que seguiré aquí cuatro años más y que, con suerte, durante esos cuatro años seguiré luchando por victorias y campeonatos".
"Sigo creyendo que podemos ganar más como equipo y conseguir más campeonatos de constructores y de pilotos, y por eso quiero quedarme aquí. Pero también es el único equipo en el que he estado, el equipo que amo y al que considero mi casa. Así que, si al final acabo haciendo toda mi carrera en McLaren, sinceramente será algo de lo que me sentiré muy orgulloso y que llevaré conmigo", dice Lando.
Acumula dos victorias consecutivas y está en plena remontada. Además, este fin de semana en Monza Kimi Antonelli penalizará por cambio de motor y saldrá desde la parte atrás. ¿Una nueva oportunidad para Norris de conseguir otra victoria?
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