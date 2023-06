En los últimos días se ha hablado de la posibilidad de que Madrid sustituya a Barcelona a partir de 2026 como Gran Premio de España. Aunque no se descarta que se puedan celebrar ambas en la misma temporada. Lewis Hamilton se ha pronunciado al respeto, lanzando una advertencia a la Fórmula 1.

No quiere que se elimine Barcelona del calendario. Y sobre todo no le gustaría que el circuito de Madrid se pareciera al urbano de Valencia: "No creo que queramos perder Barcelona. Me encanta la ciudad y es uno de los circuitos clásicos, en los que siempre he disfrutado".

"Espero que nos podamos seguir más de cerca este año con los coches y probablemente, las dos últimas curvas serán mejores que la chicane de 'Mickey Mouse' que había hasta ahora", dice el siete veces campeón del Gran Circo.

Que Madrid no se parezca a Valencia. Ese es su deseo. "El nuevo proyecto de Madrid espero que no sea como el de Valencia, aquel no era el circuito más divertido para pilotar. Para mí, es importante que mantengamos los circuitos clásicos, al menos los que nos den grandes carreras", comenta el de mercedes.

Otros dos circuitos

Para Lewis, Montmeló es indiscutible en el calendario como lo son Budapest y Silverstone: "Budapest y Silverstone también son espectaculares y deben seguir y quizá quitar los que no son tan entretenidos. Hay que agarrarse a los pilares de este deporte".