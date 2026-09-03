La advertencia de Fernando Alonso a Honda: "No voy a esperar cinco años como la otra vez"

El piloto asturiano pide que el motor Honda esté listo para competir en dos o tres años: "Yo no voy a esperar...".

Fernando Alonso ha dado un ultimátum a Honda. Quiere que mejoren su unidad de potencia ya, que no tarden cinco años como pasó en la etapa de McLaren hace ya una década. Porque él no tiene tanto tiempo. A sus 45 años asume que está en el tramo final de su carrera.

Lo ha dicho claramente a su llegada al Gran Premio de Italia, a Monza: "Creo al 100% que la situación mejorará. Existe el compromiso y una de las mejores instalaciones. También se refuerza el personal y el departamento que trabaja con el motor con gente del anterior proyecto. Pero no quiero esperar otros cinco años como la otra vez. Quiero que se haga en dos o tres".

Pero no solo en el motor necesitan actualizaciones. Fernando habla de una "obligación" para todos: "Todavía hay que mejorar en los dos lados: chasis y motor. Es una obligación".

Aunque sostiene que en el equipo están los mejores, quiere que todos se pongan las pilas: "No estoy contento y nadie en este equipo lo está. Zandvoort fue un impulso porque ves que la dirección es correcta y si seguimos con el ritmo de desarrollo sabemos que seremos uno de los equipos más rápidos en curvas".

"Yo doy el 100% de mi capacidad, pero sí es un premio al trabajo del equipo", dice el bicampeón de la Fórmula 1.

Una comparecencia en la que Fernando ha hablado muy claro sobre el tiempo que tiene, la advertencia que le manda a Honda y cómo todo debe mejorar en Aston Martin: además del motor, también el chasis del que es responsable Adrian Newey.

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