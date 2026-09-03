Marcos Llorente anuncia su retirada de la selección española

El campeón del mundo con España este verano anuncia a través de sus redes sociales que no volverá a vestir la camiseta roja.

Marcos Llorente ha anunciado por sorpresa que se retira de la selección, no vestirá más la camiseta roja con las dos estrellas en el pecho tras salir campeón este mismo verano en Nueva York.

A sus 31 años, el jugador del Atlético de Madrid ha publicado un comunicado en sus redes sociales anunciando la decisión.

"Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta", dice el lateral español.

Habla de una "decisión personal, muy meditada y sobre todo muy sentida": "Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada".

"Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables. Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo", cierra su nota Llorente.

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