Somos lo que somos por nuestro ADN: un estudio disminuye el peso de la familia y el ambiente en la personalidad

Los detalles Este estudio, que ha analizado a más de un millón de personas, vincula a la personalidad hasta 1.260 variantes genéticas.

Si usted es empático, es sociable, es responsable con lo que hace o dice, si es amable, lo es por su genética. Sí, no solo se debe a la educación que haya recibido en casa.

Un equipo científico ha podido concluir que somos lo que somos por nuestro ADN, tras estudiar a más de un millón de personas. De hecho, ha identificado más de 1.200 variantes genéticas.

laSexta ha salido a la calle y ha podido comprobar que nos encanta diagnosticar de qué tal palo sale cada astilla. Algo que confirma este estudio de un consorcio internacional de investigadores publicado en la revista 'Nature'.

En concreto, se debe a la combinación de algunas de las 1.260 variantes genéticas que han vinculado a la personalidad. Incluso, las han clasificado en un 'Big Five' comportamental que son la extraversión, la amabilidad, la apertura a la experiencia, la responsabilidad y la neurosis.

En este sentido, el profesor de Genética y Evaluación de la Conducta de la Universidad de Murcia, Juan Ramón Ordoñana, explica que "no hay un gen para la personalidad, no hay un gen para la depresión, sino que son muchos genes los que influyen en cada uno de estos rasgos, y cada uno de ellos con un efecto muy pequeño".

De esta manera, el estudio le resta peso a lo frecuentemente pensado: que somos como somos porque nos lo enseñan en casa, o por los ambientes en los que crecemos. Si bien ambiente o familia están en el combo de la personalidad, lo hacen con menor peso.

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