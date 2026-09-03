La genial frase de Fernando Alonso sobre la "motivación": "Hasta los 90 años..."

Al piloto de Aston Martin le preguntaron si iba a ser capaz de mantener la motivación si renueva con el equipo verde.

Fernando Alonso ha cumplido 45 años y siempre ha mantenido que seguirá pilotando si se divierta. Su renovación con Aston Martin y Honda está ahora en el aire cuando arranca el tramo final de la temporada. Precisamente en el que el coche ha empezado a despertar.

En Monza, donde por cierto sufrirán, le preguntaron a Fernando si mantendrá esa motivación de cara al futuro. Y su respuesta fue simplemente genial: "Creo que la tendré hasta los 80 o 90 años".

"En cuanto a mi decisión, como he dicho, realmente no depende del coche. Seré profesional y trabajaré al 100 %, luchando por un P15 o luchando por un podio. Pero para mí tiene más que ver con las regulaciones", ha explicado el dos veces campeón de la Fórmula 1.

Eso sí, ha dejado claro una vez más que a él no le gustan estas nuevas normas en las que la parte eléctrica tiene tanta importancia: "Por desgracia, es lo que hay. Esta no es la F1 con la que crecimos y tampoco es la Fórmula 1 que todos queremos, pilotos y espectadores".

"Tenemos que cambiar algunas cosas. No sucederá inmediatamente. Será algo de cara al futuro. Pero espero poder contribuir de alguna manera para que, con el próximo conjunto de regulaciones, volvamos a la verdadera Fórmula 1", detalla el piloto de Aston Martin.

Es realista de cara a Monza. Las rectas y la velocidad punta son el peor enemigo del motor Honda. Y Fernando lo sabe. "Una de las peores carreras para nosotros junto a Las Vegas y Bakú este año", dice Fernando en la jornada del jueves ante la prensa en el Gran Premio de Italia.

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