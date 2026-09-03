Hallan restos óseos en la casa en la que buscan el cadáver de un bebé de 18 meses: el TSJC insiste en que la causa está secreta

Los detalles Los Mossos d'Esquadra han encontrados los restos en una vivienda donde este fin de semana fueron localizados diversos perros en malas condiciones que fueron trasladados a una protectora.

Los Mossos d'Esquadra han localizado este jueves por la tarde restos óseos en el domicilio en el que buscaban a una bebé de 18 meses desde este miércoles en Santa Bàrbara (Tarragona), cuyos padres fueron detenidos por su presunto homicidio, según ha podido saber Europa Press.

La policía catalana está inspeccionando el domicilio, donde este fin de semana fueron localizados diversos perros en malas condiciones que fueron trasladados a una protectora.

Los padres, detenidos

Los padres fueron detenidos tras una requisitoria judicial del tribunal de instancia de Amposta (Tarragona), que tiene una causa abierta tras la denuncia de la desaparición de una bebé.

La pareja vivía en Tarragona, en un lugar en Santa Bárbara al que los vecinos ya han bautizado como la 'casa de los horrores'. Allí, entre humedades y basura, residían con sus tres hijas de seis, de cuatro y de tres años.

Los Mossos han registrado el interior de la vivienda al milímetro. Allí encontraron 28 perros vivos, pero también hallaron a otros animales muertos.

"Hacía días que había mucho olor por las calles y los vecinos se quejaban", cuenta un vecino.

Por su parte, Josep Lluís Gimeno i Vegue, alcalde de Santa Bárbara, ha hablado del caso: "Lo que comenzó siendo un rescate de animales ha derivado en una investigación por la desaparición de un bebé".

El matrimonio, de 35 y de 29 años, está acusado de homicidio y a la espera de pasar a disposición judicial. Las menores, por su parte, están con su abuelo paterno en Castellón.

*Noticia en ampliación.

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