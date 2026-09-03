De los JJOO de Barcelona a la revolución con Cupra: SEAT, la marca que acompañó a los españoles durante más de siete décadas

El contexto La continuidad de la histórica marca española de coches está en peligro debido a que el grupo automovilístico alemán Volkswagen pretendería retirarla del mercado, según el semanario económico alemán 'WirtschaftsWoche', que afirma que podría cerrar en 2029.

El futuro de SEAT es incierto, ya que Volkswagen podría retirarla del mercado como parte de un plan de recorte de costes, según 'WirtschaftsWoche'. Esto significaría que los vehículos de SEAT dejarían de fabricarse a finales de 2029. La desaparición de SEAT marcaría el fin de una era en España, ya que durante 76 años ha sido más que una simple marca de coches. Fundada en 1953, SEAT revolucionó el mercado con el SEAT 600 y continuó su éxito con modelos como el Panda e Ibiza. Tras su adquisición por Volkswagen en 1986, SEAT se internacionalizó, pero la creación de Cupra ha desviado inversiones, dejando a SEAT al borde de la desaparición.

El futuro de SEAT está en el aire. La continuidad de la histórica marca española de coches está en peligro debido a que el grupo automovilístico alemán Volkswagen pretendería retirarla del mercado, según el semanario económico alemán 'WirtschaftsWoche'. Una medida que se enmarcaría en el recorte de costes del grupo germano, por lo que los vehículos de SEAT dejarían de fabricarse, como muy tarde, a finales de 2029.

El cierre de SEAT supondría el fin de una parte de la historia de España. Durante los últimos 76 años, esta marca ha formado parte de nuestra vida, y para muchos, su nombre son mucho más que una simple marca de coches.

SEAT echó a andar en 1953 en la zona Franca de Barcelona, donde tenía 925 empleados. En tan solo cuatro años, revolucionó el mercado con el SEAT 600, un coche que fue un auténtico éxito de ventas. Era el símbolo español de la movilidad y la libertad, y también de la transformación económica y social del país.

Con el paso de los años, SEAT seguía creciendo, llegando a producir 50.000 vehículos en 1963. Unos años más tarde llegaron el SEAT Panda, que fue el utilitario de moda en España, y el SEAT Ibiza, un automóvil que traspasó generaciones.

En 1986, SEAT fue adquirida por el Grupo Volkswagen y comenzó su internacionalización. Buena prueba de ello fue la fábrica de Martorell, que se convirtió en una de las factorías vanguardistas en el mundo del automóvil.

En 1992, el SEAT Toledo se convirtió en el coche oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona. A él le siguieron modelos como el Córdoba o el León, hasta 2018, con el nacimiento de Cupra, una marca más juvenil que ha acabado acaparando gran parte de los proyectos y las inversiones que antes eran para SEAT y que, en buena medida, la ha empujado al borde de la desaparición.

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