Sánchez señala a los autores del informe del CENIF por no haber compartido antes el documento y reconoce la inacción de la gendarmería marroquí

Entre líneas Pese a todo, insiste en que no hay "evidencias sólidas" del papel de Marruecos en la crisis migratoria.

Pedro Sánchez ha negado que el Gobierno fuera avisado de la llegada masiva de migrantes a Ceuta y ha rechazado evidencias del papel de Marruecos en la crisis. Sin embargo, ha criticado al CENIF por no compartir su información antes. En el Congreso, Sánchez reconoció la inacción de las autoridades marroquíes durante diez horas. Aunque el informe del CENIF señala la participación de las fuerzas marroquíes, Sánchez ha cuestionado por qué no se compartió con el Gobierno. Alberto Núñez Feijóo criticó sus palabras, considerándolas un desprecio a los servicios de inteligencia. Además, Óscar Puente rectificó sus críticas sobre un informe policial basado en imágenes de redes sociales. Por otro lado, el informe descarta la participación de mafias en el tráfico de personas, aunque menciona que se beneficiaron de la situación.

Pedro Sánchez ha vuelto a negar este jueves que el Gobierno tuviera avisos previos de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, de la misma forma que ha rechazado que haya "evidencias sólidas" del papel de Marruecos en la gestación de esta crisis. Sin embargo, lo que sí ha hecho es reprochar al CENIF que no compartiesen antes su información.

De momento, lo único que ha hecho en lo referido a Rabat ha sido reconocer de soslayo la inacción de las autoridades marroquíes a la hora de frenar la entrada masiva. "Durante diez horas en que la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera", ha esgrimido en el Congreso de los Diputados.

La participación de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos es uno de los datos que expone el informe del CENIF. Sin embargo, lejos de criticar y acusar a Marruecos, el presidente ha señalado a los autores del texto.

"¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado?", ha preguntado el presidente del Gobierno.

Unas palabras que han sido afeadas por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. "Pretender ridiculizar a los servicios de inteligencia del Estado es una vergüenza. Es su plan para que vuelva a ocurrir", ha lanzado.

Puente recula

Apenas una hora antes hizo lo mismo el ministro de Transportes, Óscar Puente. "A mí, esto de que un informe policial se base en fotos y vídeos que rulan por las redes y que tienen hasta notas de la comunidad por su falsedad...", criticó en X. El comentario iba acompañado de la captura que aparece en el documento del CENIF, pero que varios usuarios señalaron que se había hecho en un lugar a 11 horas a pie de Ceuta.

Puente se vio obligado a matizar sus palabras poco después porque que el vídeo no se produjera en la frontera de Ceuta no le quita veracidad. Así, el ministro cambió la publicación por un mensaje más contenido: "Este usuario geolocaliza la imagen, usada por la Policía en su informe, a 11 horas a pie de Ceuta. Es decir, no parece que guarde la menor relación con los hechos que se investigan".

Las mafias no participaron

Otra clave es el papel de las mafias, a las que se señaló de primeras. El informe dice claramente que "no consta ni una sola referencia a que estas organizaciones se dediquen al tráfico de personas".

Por ello, Sánchez ha pasado de acusar a "las redes de mafia que trafican con seres humanos" a nombrarlas, pero de forma diferente. "Aprovecharon y alimentaron la situación para vender material", ha dicho. Es decir, que fueron beneficiadas, pero no determinantes en lo sucedido.

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