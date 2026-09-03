El casco de Fernando Alonso en Monza para homenajear a Adrián Campos, su descubridor

"Un casco muy especial, en homenaje a Adrián y a toda la familia Campos", ha escrito Fernando en sus redes sociales.

Fernando Alonso llevará un casco muy especial en el Gran Premio de Italia, en Monza. Será un casco inspirado en Adrián Campos, su descubridor.

"Un guiño a dónde todo comenzó. Revelando el casco especial de Fernando Alonso, inspirado en Adrián Campos. Adrián fue el primero en detectar el talento de Fernando, convirtiéndose en su primer mánager y ayudándolo a guiarlo al mundo del automovilismo de fórmula. Ahora, su icónico casco regresa a la pista en Monza, con su familia allí para compartir el momento", ha escrito Aston Martin en sus redes sociales.

El asturiano también se ha pronunciado. Ha contado cómo fue su primer contacto con Campos y cómo gracias a él acabó llegando a la Fórmula 1 para convertirse en bicampeón.

"Un casco muy especial, en homenaje a Adrián y a toda la familia Campos. Adrián me vio en una carrera de karts y me dijo que tenía que probar los monoplazas. Confió en mí, me dio aquella primera oportunidad y, años después, me llevó hasta la Fórmula 1. Siempre agradecido por todo lo que hizo por mí y por nuestro deporte. Un legado inigualable que continúa con Campos Racing", dice Fernando.

Campos se convirtió en el representante de un jovencísimo Fernando en el año 1999, cuando le colocó en la Open Nissan. De ahí a un test de Minardi en el circuito de Jerez... para acabar llegando a la Fórmula 1.

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