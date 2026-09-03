Dudas sobre el futuro de SEAT: Volkswagen quiere retirar del mercado la marca española para centrarse en Cupra

Según el medio 'WirtschaftsWoche', "Seat dejará de fabricarse como muy tarde a finales de 2029" en el marco de una "drástica medida de recorte de costes".

El grupo automovilístico alemán Volkswagen quiere retirar del mercado en unos años la marca española Seat, según informa este jueves el semanario económico alemán 'WirtschaftsWoche'.

"Una drástica medida de recorte de costes del consejo de administración de Volkswagen demuestra lo amenazante que es la situación económica del grupo: la marca Seat dejará de fabricarse como muy tarde a finales de 2029", señala el citado medio.

El semanario cita una resolución del consejo de administración que el consejo de supervisión de Volkswagen deberá votar el viernes. Seat ya no forma parte de la visión estratégica del grupo Volkswagen para 2030. Su eliminación gradual reduciría la complejidad y la carga de inversión dentro del grupo, que se quiere centrar en la marca Cupra.

El consejo de supervisión de Volkswagen se reunirá el viernes para discutir los planes de ahorro de la compañía, que pueden suponer el cierre de cuatro fábricas en Alemania (Zwickau, Emden, Hannover y la de Audi en Neckarsulm), aunque no está todavía decidido, y más recortes de miles de empleos en todo el mundo.

Los representantes de los trabajadores y el sindicato IG Metall, así como el estado federado de Baja Sajonia, que tiene una participación del 20 % en el grupo, han manifestado su oposición a los planes del consejero delegado, Oliver Blume.

El grupo Volkswagen atraviesa una difícil situación debido al aumento de la competencia de los fabricantes chinos, a la caída de sus ventas en China y a los aranceles de EEUU.

Seat asegura que no se ha tomado "ninguna decisión" respecto a su marca

La compañía automovilística Seat asegura, respecto a una hipotética desaparición de la marca Seat a partir de 2029, que no se ha tomado "ninguna decisión al respecto" y que informará de "cualquier decisión estratégica" que afecte a la empresa "llegado el momento".

En un comunicado remitido a EFE, Seat ha reaccionado así a la publicación del seminario económico alemán 'WirtschaftsWoche', de que Volkswagen planea retirar la marca española del mercado a finales de 2029.