Sánchez demuestra su soledad a la hora de exculpar a Marruecos: socios y oposición coinciden con matices frente a la "prudencia" del PSOE

La otra cara El presidente de Ceuta ha señalado que "el Gobierno de España está teniendo una postura que es difícilmente justificable, inexplicable y, para mí, inaceptable".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin acusar a Marruecos por la entrada masiva en Ceuta, afirmando que no hay "evidencias sólidas" de su implicación, a pesar del informe policial al que laSexta tuvo acceso. La oposición, liderada por Alberto Núñez Feijóo del PP y Santiago Abascal de Vox, critica al Gobierno por no señalar a Marruecos, acusándolo de doblegarse. Incluso el ala del Gobierno, Sumar, ha acusado a Marruecos de coordinar la entrada junto a EEUU e Israel. Otros partidos también piden explicaciones y cuestionan la prudencia de Sánchez, quien evita un conflicto diplomático. Solo el PSOE apoya la postura de Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin señalar a Marruecos. Es más, este jueves ha asegurado que no hay "evidencias sólidas" sobre la implicación del gobierno marroquí en la entrada masiva en Ceuta. Ni siquiera con el informe policial al que laSexta tuvo acceso este miércoles, y que el Gobierno no se cree.

Eso sí, por primera vez ha dejado matices y ha hablado de "indicios" contra Marruecos. Sánchez ha admitido que la gendarmería marroquí dejó pasar a todas esas personas por la frontera durante diez horas. Dos ideas que solo casan si se asume que la policía marroquí toma sus propias decisiones al margen del Gobierno.

"Durante diez horas centrales del día 30 de julio, en las que la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera", ha dicho, aunque después ha agregado que "nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes".

En esa intervención en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno se ha defendido asegurando que no tiene nada que ocultar. Por eso, se ha comprometido a publicar todos los informes sobre la llegada masiva a Ceuta. Además, ha comunicado que convocó a la embajadora de Marruecos el 21 de agosto por las declaraciones "inaceptables" de dos ministros de su país sobre Ceuta y Melilla. Aunque después, desde Moncloa han detallado que finalmente la embajadora no acudió, ya que no se encontraba en España, y lo hizo su número dos.

Sánchez demuestra su soledad a la hora de exculpar a Marruecos: socios y oposición coinciden con matices frente a la "prudencia" del PSOE

Sánchez ha vuelto a demostrar así este jueves su soledad a la hora de exculpar a Marruecos de estar detrás de la entrada masiva a Ceuta. "Si hay indicios de que Marruecos la coordinó, ¿por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?", le ha dicho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La oposición ha acusado al Gobierno de saberlo, de no evitarlo y de doblegarse. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que "Sánchez habló de ataque y de violación a la integridad territorial", tras lo que ha preguntado: "¿Quién lo hizo? ¿Quién atacó? ¿Y qué le debe usted a los atacantes que no se atreve a señalarlos?".

No solo PP y Vox han señalado a Marruecos. El otro ala del Gobierno, Sumar, también lo ha hecho. "Marruecos, en coordinación con EEUU e Israel, ha organizado la masiva entrada", ha afirmado Enrique Santiago, portavoz de Sumar.

Además, han asegurado que otra hipótesis no es creíble. "Todos hemos visto imágenes de agentes marroquíes guiando y alentando movimientos. No nos pidan que hagamos como que no hemos visto nada. Marruecos debe dar explicaciones", ha manifestado Aina Vidal.

Los socios también se han preguntado por qué Sánchez no quiere confrontar con Rabat. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha lanzado, incluso, una advertencia: "Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir. (...) La opción que explica por qué ustedes están tapando todo esto es que Marruecos les plantea una guerra que no pueden ganar (...)".

Salvo el PSOE, todo el Congreso, con sus matices, ha coincidido. Sánchez, sin embargo, ha hablado de "prudencia". "Tampoco tenemos la más mínima intención de desencadenar un conflicto diplomático de primer orden", ha esgrimido el jefe del Ejecutivo. Ha dicho que no hay pruebas sólidas para señalar al país vecino.

Vivas tacha la postura del Gobierno de "inaceptable"

Además, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha terminado por poner la puntilla al Ejecutivo. "Creo que el Gobierno de España está teniendo una postura que es difícilmente justificable, inexplicable y, para mí, inaceptable", ha dicho en Al Rojo Vivo.

"Me parece que tiene que cambiar todo radicalmente, que tiene que haber un antes y un después. La frontera no puede estar en manos de Marruecos, tiene que estar en manos de España y de Europa", ha agregado. Ante esto, ha apuntado que "hay que dotar a la frontera de los medios humanos, materiales y tecnológicos que hoy en día existen para que eso ocurra".

Vivas tacha la postura del Gobierno de "inaceptable"

Además, ha señalado que hay que dejarle claro a Marruecos que España quiere una buena relación con ellos, pero que debe estar basada en el respeto a la integridad territorial. "Es intocable", ha recalcado, aclarando que esto no significa que deba cambiar su postura en política exterior. "Cuanto mayores sean nuestras capacidades disuasorias, más fácil será que ese respeto se atienda y cumpla", ha zanjado.

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