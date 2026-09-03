Nuevo episodio de "gamberrismo institucional" de Ayuso: planta a Hacienda e insta al resto de regiones del PP a hacerlo para evitar la reforma de financiación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo.

Los detalles El gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado este jueves que no acudirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CFF) que este viernes reúne a las autonomías para abordar la reforma de la financiación autonómica.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que este viernes plantará al ministro de Hacienda, Arcadi España, al negarse a acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que se abordará, junto al resto de autonomías, la reforma de la financiación. No obstante, la baronesa 'popular' ha ido más allá al instar al resto de regiones gobernadas por el Partido Popular (PP) a hacer lo mismo.

Lo ha hecho este jueves en un comunicado del ejecutivo madrileño remitido a los medios de comunicación, argumentando que "la única manera" de que el acuerdo para la modificación "no pueda materializarse (...) es que no haya quórum en la reunión".

De esta forma, insisten desde Sol, "la ausencia de todas las CCAA gobernadas por el PP supondría la paralización de esta ruptura de la igualdad de todos los españoles y del blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalitat de Catalunya en las últimas décadas".

En este sentido, el gobierno de Ayuso apunta a que "la Comunidad de Madrid ha trasladado su posición durante estos días a la dirección nacional del partido", que dirige Alberto Núñez Feijóo.

Un posicionamiento que considera que "se trata de un sistema de financiación que rompe con la igualdad de todos los españoles y que persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas y que ha seguido e intensificado el socialista Salvador Illa", ahora president catalán.

Además, añaden que la propuesta que pretende aprobar el CPFF se ha pactado "de manera bilateral y de espaldas al resto de comunidades autónomas" entre "el Gobierno de Pedro Sánchez y el Gobierno de Cataluña".

Un plantón el de Ayuso que la cartera del ministro España no ha dudado en tachar de "gamberrismo institucional". Asimismo, han apuntado que el resto de regiones sí han confirmado su asistencia, tras participar en la mañana del jueves en una reunión preparatoria que se ha llevado a cabo "en un clima de normalidad".

Por ello, ha tachado de "irresponsable" el llamamiento de la Comunidad de Madrid a "boicotear la reunión". Asimismo, las mismas fuentes han destacado a la agencia EFE que Hacienda acude al CPFF "con ánimo constructivo y voluntad de diálogo" para reformar un sistema de financiación que lleva 12 años caducado y han recordado que ya aplazó el pasado 29 de julio su celebración a petición de las comunidades del PP.

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