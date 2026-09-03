Un expiloto destaca la gran diferencia entre Márquez y Valentino Rossi: "Marc gana con la Ducati"

Rubén Xaus, campeón de Superbikes, habla de la comparación entre los dos grandes campeones de MotoGP: "Márquez es un Rossi evolucionado".

La batalla entre Marc Márquez y Valentino Rossi será eterna. A día de hoy siguen las comparaciones. Y no cesarán pronto. El expiloto Rubén Xaus, campeón de Superbikes, ha hablado de la gran diferencia entre Marc y Valentino.

"Marc aprendió también de Rossi cómo gestionar ciertas situaciones mediáticas y cómo no entrar en determinados juegos. Y precisamente Márquez completó algo que Rossi no había conseguido: ganar con Ducati", dice en palabras que publica 'Motosan'.

"Valentino hizo más grandes también a Stoner y a Márquez, porque los dos crecieron teniendo delante una referencia. Es como tener la zanahoria delante del caballo: tienes algo que te empuja continuamente. Stoner tenía un talento enorme, pero tuvo una carrera particular. Márquez, en cambio, fue una especie de Rossi evolucionado. Perfeccionó algunas cosas que Valentino ya había hecho", indica el expiloto.

Martín y su liderazgo con Aprilia

Jorge Martín es el líder del mundial y puede proclamarse campeón con una moto, la Aprilia, que dejará a final de año. "La situación dentro de Aprilia es compleja. Martín llegó con la idea de ganar y de llevar el número uno a otra moto. Después tuvo los accidentes, perdió confianza, tuvo otros problemas y a su alrededor empezaron a circular muchos rumores. Hoy, sin embargo, ha vuelto a estar en forma", dice Xaus sobre el piloto madrileño.

Espera que Aprilia trate por igual a sus dos pilotos: "La cuestión es que Aprilia tiene que darle a Martín el mismo material que le da a Marco Bezzecchi".

"No puede hacer otra cosa. Y eso crea una situación particular para Marco, porque su rival no es solo Martín: es también la propia Aprilia, que debe poner a los dos en las mejores condiciones", dice Xaus sobre una lucha por el mundial en la que Bezzecchi también podría estar metido de lleno en las últimas carreras.

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