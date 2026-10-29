Un bicampeón de la F1 define a Fernando Alonso: "Es un piloto de pura cepa"

Emerson Fittipaldi, campeón de la F1 en 1972 y 1974, dice que Fernando siempre está aunque Aston Martin siga pasándolo mal.

Fernando Alonso ha firmado su renovación con Aston Martin a pesar de que las cosas están marchando realmente mal con el nuevo reglamento de la Fórmula 1. Él sigue creyendo y cree que con el paso del tiempo se volverá a colocar con los mejores.

Por eso Emerson Fittipaldi, bicampeón de la competición en 1972 y 1974, le admira. Lo ha dicho en palabras que publica 'Marca' en la previa del Gran Premio de México de este fin de semana.

"Admiro mucho a Fernando Alonso. Es lo que llamamos un piloto de pura cepa. Cuando cae la bandera, se acaban las tonterías. Aston Martin no está pasando por un buen momento, pero él siempre está ahí, intentando sacar el máximo partido al coche", dice el expiloto.

Fittipaldi sí confía en Aston Martin y sobre todo en Adrian Newey: "Sin duda, Aston Martin será competitivo. Todos los grandes equipos de la historia atraviesan ciclos de rendimiento".

"Con la experiencia y la capacidad de Adrian, estoy seguro de que el coche será bueno. Al parecer, han tenido problemas con la unidad de potencia, pero, una vez que logren que funcione correctamente, el coche será muy compacto y rápido", detalla.

Porque la "trayectoria" acompaña a un Newey que es el ingeniero más laureado de toda la historia de la competición: "Basta con mirar su trayectoria: cuántos coches magníficos y campeonatos mundiales ha diseñado. Siento una gran admiración por Adrian y una profunda amistad hacia él".

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