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Los Mossos identifican al aficionado que agredió a Camavinga en el Camp Nou

La policía ha identificado al aficionado del FC Barcelona que agredió con una bandera al centrocampista del Real Madrid.

Los Mossos identifican al aficionado que agredió a Camavinga en el Camp Nou Los Mossos identifican al aficionado que agredió a Camavinga en el Camp NouGetty

Los Mossos d'Esquadra han localizado al aficionado que agredió a Eduardo Camavinga, jugador del Real Madrid, en El Clásico cuando celebraban el segundo gol de Kylian Mbappé en el fondo del Camp Nou.

La policía le ha identificado tras golpear con una bandera en la cabeza al centrocampista del Real Madrid.

Según la Ley del Deporte, el castigo para este aficionado podría alcanzar los 650.000 euros si se considera "muy grave".

"Destacar por otro lado, que los servicios de seguridad del FC Barcelona han colaborado activamente con el cuerpo policial en la identificación de la persona identificada, que forma parte de uno de los grupos de animación de la Grada 1957. Y que ésta será trasladada a la Comisión de Disciplina del Club para que adopte las medidas disciplinarias correspondientes", dice el comunicado de LaLiga.

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