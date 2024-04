Es la gran estrella en el mercado de la Fórmula 1. Y no, no es piloto. Es Adrian Newey, el gran ingeniero de la competición que podría dejar Red Bull al finalizar la presente temporada. Y eso que en su escudería aseguraron públicamente que no conocían nada sobre su decisión de futuro.

Y hay dos nombres de equipos encima de la mesa: Ferrari y Aston Martin. Sobre el primero se han anunciado "conversaciones avanzadas" y sobre el segundo una oferta multimillonaria de Lawrence Stroll: 100 millones de dólares y varios años de contrato.

Pero en 'Motorsport' tienen claro su futuro. El periodista Giorgio Piola anuncia que Newey prefiere Aston Martin de cara al curso que viene.

Y da varios motivos. Además de la oferta económica, destaca el proyecto de Aston Martin: una nueva fábrica, un nuevo túnel de viento para la temporada que viene y la unión con Honda a partir de 2026.

También la presencia de Fernando Alonso, uno de los pilotos mejor valorados de la parrilla. A sus 42 años, el asturiano ha firmado un contrato multianual con los de Silverstone y pilotará al menos dos años más en Fórmula 1. Y quizá algunos más.

Por todo ello, Newey podría empezar un nuevo proyecto. Williams, McLaren, Red Bull y ahora Aston Martin. La escudería que más está invirtiendo con Lawrence Stroll y la que aspira a todo con los motores Honda con el nuevo reglamento de la temporada 2026.