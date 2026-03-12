Acusan a Newey de 'cuentista' por buscar que la FIA salve a Aston Martin

Según informa 'Autosport Web Japón', en el paddock de Fórmula 1 está la sospecha de que el jefe de Aston Martin está exagerando los problemas de Honda para que le apliquen el ADUO.

"Las reglas son iguales para todos"

Tan solo se ha consumido una cita del calendario de Fórmula 1 y en el paddock ya hay cierto 'salseo' con la nueva normativa y las acciones que pueda llevar a cabo la FIA.

Aston Martin es uno de los protagonistas de estos 'dimes y diretes' y, más en concreto, su jefe, Adrian Newey.

Según informa 'Autosport Web Japón', el paddock tiene la sensación de que el ex de Red Bull está exagerando en exceso los problemas del motor Honda.

¿El supuesto motivo? Al parecer, estaría buscando tener un trato preferencial de la FIA en forma de la aplicación temprana del ADUO.

Este sistema puede permitir a los motoristas en desventaja recibir ciertas ayudas para "evitar que los fabricantes queden en una situación terrible", por lo que Honda puede beneficiarse.

Sin embargo, desde el paddock no están de acuerdo. "En 2015 y 2016, cuando Honda estaba en apuros, accedimos a ayudarlos, y ganaron cuatro campeonatos seguidos. Así que no vamos a volver a hacerlo. Las reglas son iguales para todos", afirma un jefe de equipo al citado medio.