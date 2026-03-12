¿'Palito' de Carlos Alcaraz a Juan Carlos Ferrero?: "La clave para estar jugando tan bien..."

Al número 1 del mundo, que se mantiene invicto en la presente temporada, le han preguntado cuál es el motivo de su gran rendimiento en este arranque de año.

Tras vencer a Casper Ruud en octavos de final de Indian Wells, Carlos Alcaraz pasó por los micrófonos de 'TennisChannel' para analizar su partido y varios aspectos de actualidad.

Además de afirmar que buscará venganza en su próximo duelo ante Cameron Norrie, que será este viernes, al murciano le preguntaron cuál es la clave de su gran nivel actual.

Cabe reseñar que el número 1 del mundo se mantiene invicto este 2026, acumulando una racha de 15 victorias consecutivas que le han hecho levantar, por el momento, el Open de Australia y el ATP 500 de Doha.

"Me estoy sintiendo muy cómodo y creo que la clave para estar jugando tan bien es lo bien que estoy con mi equipo. Somos gente muy cercana, estamos alojados en una casa, relajados... Me siento como en casa", replicó Carlitos.

Estas palabras algunos las han entendido como un 'dardito' a su exentrenador, Juan Carlos Ferrero, ya que se podría entender que antes, con el valenciano en su box, no estaba "tan bien" con su equipo ni se sentía "en casa".