Ahora

"Me estoy sintiendo muy cómodo"

¿'Palito' de Carlos Alcaraz a Juan Carlos Ferrero?: "La clave para estar jugando tan bien..."

Al número 1 del mundo, que se mantiene invicto en la presente temporada, le han preguntado cuál es el motivo de su gran rendimiento en este arranque de año.

Juan Carlos Ferrero, junto a carlos AlcarazJuan Carlos Ferrero, junto a carlos AlcarazGetty Images

Tras vencer a Casper Ruud en octavos de final de Indian Wells, Carlos Alcaraz pasó por los micrófonos de 'TennisChannel' para analizar su partido y varios aspectos de actualidad.

Además de afirmar que buscará venganza en su próximo duelo ante Cameron Norrie, que será este viernes, al murciano le preguntaron cuál es la clave de su gran nivel actual.

Cabe reseñar que el número 1 del mundo se mantiene invicto este 2026, acumulando una racha de 15 victorias consecutivas que le han hecho levantar, por el momento, el Open de Australia y el ATP 500 de Doha.

"Me estoy sintiendo muy cómodo y creo que la clave para estar jugando tan bien es lo bien que estoy con mi equipo. Somos gente muy cercana, estamos alojados en una casa, relajados... Me siento como en casa", replicó Carlitos.

Estas palabras algunos las han entendido como un 'dardito' a su exentrenador, Juan Carlos Ferrero, ya que se podría entender que antes, con el valenciano en su box, no estaba "tan bien" con su equipo ni se sentía "en casa".

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la guerra en Irán, en directo | El nuevo líder supremo iraní pide mantener cerrado el estrecho de Ormuz y clama venganza: "Irán no se abstendrá de vengar la sangre de sus mártires"
  2. El precio del petróleo vuelve a superar la barrera de los 100 dólares en plena escalada de ataques en Ormuz
  3. El Supremo ordena a los nietos de Franco devolver al Estado el Pazo de Meirás
  4. La Guardia Civil confirma que los restos óseos hallados en Hornachos corresponden a Francisca Cadenas
  5. Interior tardó casi dos meses en suspender al comisario acusado de acoso y lo mantuvo trabajando con la subinspectora que le denunció
  6. Morrissey cancela su concierto en Valencia porque "el ruido" de las Fallas le impidió dormir: "Le dejó en estado catatónico"