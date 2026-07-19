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Abandonó

Hamilton acaba con la carrera de George Russell en Spa y le aleja de la lucha por el mundial de la Fórmula 1

El Ferrari y el Mercedes se tocaron en la primera vuelta del Gran Premio de Bélgica y George Russell tuvo que abandonar la carrera.

George Russell abandona en la primera vuelta de Bélgica George Russell abandona en la primera vuelta de Bélgica@F1

Era George Russell el inmediato perseguidor de Kimi Antonelli antes del Gran Premio de Bélgica, pero esa situación cambiará después de que el británico haya dicho adiós a las primeras de cambio en la carrera.

George se tocó con Lewis Hamilton y su coche se quedó atascado en la tierra. No sumará puntos este fin de semana. El siete veces campeón del mundo recibió un castigo de cinco segundos.

Kimi Antonelli, a pesar de la presión de Max Verstappen, logró mantener la primera posición. Por detrás de él se coló Charles Leclerc con su Ferrari.

Incidente con Ocon

Esteban Ocon fue el otro piloto que tocó tierra en la salida, aunque él sí pudo volver a la carrera. Carlos Sainz, que hizo una gran salida, se encontró al Haas en la primera curva de la carrera y se tocaron. No había dónde ir.

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