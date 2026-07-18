Kimi Antonelli ignora los rebufos de Red Bull: se queda con la pole en Bélgica con una vuelta increíble

Max Verstappen e Isack Hadjar jugaron a los rebufos en la Q3 de Bélgica, pero no le arrebataron la pole a Kimi Antonelli.

Nadie puede con Kimi Antonelli. Ni el juego de rebufos de los Red Bull en la Q3 del Gran Premio de Bélgica. Se queda con otra pole el líder del mundial, como en el Gran Premio de Inglaterra.

Al tener Isack Hadjar sanción, Red Bull intentó hacer rebufos para que Max Verstappen asaltara la primera posición. Pero no lo logró. Antonelli está demasiado fuerte y lo sigue demostrando cada fin de semana.

Lando Norris, sancionado con diez posiciones, fue tercero. Con George Russell y los Ferrari justo por detrás.

Los españoles, otra vez atrás

Carlos Sainz se consiguió meter en la Q2 y marcó el decimoquinto tiempo. Saldrá por delante ante las penalizaciones que se esperan en la carrera.

Por su parte, Fernando Alonso volvió a clasificar por delante de su compañero de equipo, Lance Stroll: 21º. Aunque también el asturiano cambiará algunas partes de su coche y será sancionado en la cita del domingo en Spa.

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