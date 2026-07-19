Susto en la parada en boxes de Lewis Hamilton: ¡atropelló a uno de sus mecánicos de Ferrari!

Susto en la parada en boxes de Lewis Hamilton: ¡atropelló a un mecánico!

El británico salió de boxes y se llevó por delante a uno de sus mecánicos, que afortunadamente no sufrió ningún daño.

Susto tremendo en el box de Ferrari durante la carrera del Gran Premio de Bélgica. Lewis Hamilton atropelló a uno sus mecánicos cuando salía de la parada. Afortunadamente sin consecuencias.

Lewis aceleró cuando el semáforo se puso en verde, pero todavía uno de sus mecánicos se encontraba tocando el ala derecha del coche.

Rápidamente el británico se preocupó por radio de su compañero, pero el equipo le comunicó que nada había ocurrido, que se encontraba bien.

Lewis Hamilton acabó cuarto; mientras que su compañero, Charles Leclerc, hizo segundo.

El ganador, como casi siempre, fue Kimi Antonelli con su Mercedes. Aunque esta vez lo sufrió más que otras veces. Tuvo que luchar contra Leclerc en las últimas vueltas y fue capaz de dejarle fuera del modo adelantamiento en el tramo final. Más líder del mundial de la Fórmula 1 ante el abandono de George Russell.

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