Es la última carrera del año en la Fórmula 1 y Aston Martin no para de experimentar. Ha introducido mejoras ya pensando en el monoplaza del curso que viene. Sin embargo, el caos de los Libres 2 han impedido que Fernando Alonso haya podido probar con normalidad estas nuevas piezas.

Porque las banderas rojas se han sucedido. Carlos Sainz sufrió un durísimo accidente nada más comenzar. Y los pilotos apenas pudieron rodar unos vueltas. Antes, en los Libres 1, fueron los 'rookies' los que aparecieron en escena.

"No he aprendido mucho de la segunda sesión. Hemos tenido mala suerte con las dos banderas rojas y no ha habido mucha acción", dijo el piloto asturiano tras la sesión de entrenamientos libres. La única sesión con condiciones similares a la carrera del domingo.

"Es importante practicar un poco y los Libres 2 es la única sesión de entrenamientos con condiciones que representan la clasificación y la carrera, así que tenemos trabajo que hacer, pero es lo mismo para todos", ha dicho el español, que quiere el noveno podio en Abu Dhabi.

Porque en Aston Martín lucharán "hasta la última vuelta" en busca del mejor resultado posible. Se juegan una posición en el mundial de constructores con McLaren... y Fernando está luchando con Carlos Sainz y Lando Norris por el cuarto lugar en el de pilotos.

"Lo intentaremos todo para terminar la temporada de forma positiva. Puede pasar cualquier cosa, como hemos visto en los dos últimos eventos. Lucharemos hasta la última vuelta y veremos qué podemos hacer", ha sentenciado Alonso.