El piloto español Fernando Alonso (Toyota) ha finalizado con "muy buenas sensaciones" su primera participación del Rally Dakar, donde ha superado todas las "predicciones" que había realizado antes de su debut, y ha asegurado que aún no sabe si volverá, pero que si lo hace será "para intentar ganarlo".

"Veremos (si vuelve al Dakar). Ahora no quiero pensar en ello. Después de ser competitivo en esta primera experiencia, si vuelvo en el futuro será para intentar ganarlo y sumar una victoria importante en mi carrera, pero tengo que pensarlo y prepararlo bien, con el mejor equipo, la mejor preparación... Por eso no creo que sea ahora el momento. Ya se verá en el futuro", valoró Alonso ante la prensa.

El asturiano cierra el Dakar con "muy buenas sensaciones". "Estoy contento de estar aquí, es el rally más duro del planeta y finalizarlo era uno de los objetivo prioritarios para mí. Como he dicho casi todos los días, me he sentido competitivo y en esta última etapa incluso tuvimos un pinchazo y acabamos cuartos, así que nos hubiéramos jugado la victoria de etapa una vez más. No puedo estar más contento. Sé que hay gente que lo intenta varias veces hasta que consigue acabar el Dakar y yo he tenido la suerte y el equipo perfecto para acabarlo a la primera", resumió.

Decimotercero en la clasificación final tras luchar por algún triunfo de etapa, Alonso apuntó que no esperaba este rendimiento en "ninguna de las predicciones" que había realizado antes de viajar a Arabia Saudí. "En los rallys que había hecho eran etapas cortas de 150-200 kilómetros y ya estaba a una buena distancia de los primeros. En el Dakar pensé que iba a estar mucho más lejos. Ha sido un reto personal. No hay nada más diferente a la Fórmula 1 que el Dakar. Si he sido competitivo aquí, puedo ser competitivo en cualquier otra categoría del motor y eso me hace muy feliz", celebró. Preguntado por lo que más le ha gustado del Dakar, señaló que "cada día es una aventura nueva".

"Nunca hay dos días iguales. Aparte de la dificultad de la etapa en sí, del terreno, de las dificultades que vas encontrando, la incertidumbre de que la mecánica aguante, que no cometas errores, que no te pierdas... Hay una serie de factores tan complicados que lo hacen muy duro. He tenido el equipo ideal para acompañarme en esta aventura", concluyó.