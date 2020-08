Fernando Alonso no está teniendo la clasificación deseada, pero sí la esperada, para la carrera de las 500 Millas de Indianápolis. El asturiano, que aún podría realizar más intentos si así lo desease, de momento ocupa la posición número 26 de la parrilla para la prueba.

Y es que parece que el déficit de velocidad que tiene con respecto a los coches Honda es mayor del esperado. La unidad de Chevrolet no tira como la japonesa, y tampoco fue de gran ayuda el salir en el puesto 13 a clasificar por la temperatura de la pista.

De todos modos, Fernando tenía claro que no iba a ser fácil. "Solo queríamos ser sólidos y no tener ningún drama. No somos tan rápidos como queremos, hay que aceptarlo", dijo en NBC Sports.

"Me he sentido bien. Vimos que no eramos competitivos para entrar en el 'Fast Nine'. Hay que preparar bien la carrera y asimilar que saldremos detrás", afirmó.

Ciertamente, las plazas de salida en una carrera como esta no tienen mayor relevancia, y el Arrow McLaren destaca precisamente cuando importa y en tanda larga.

"Siento que estamos mejor preparados para la carrera que para la clasificación. Tenemos más confianza en eso... aunque prefiero estar delante", comentó.

En redes se expresó de la misma forma una vez terminado su primer intento: "No tuve ritmo en clasificación pero estoy contento con la tanda. Hay gente interesante alrededor. Un día menos para el día grande. Veremos en carrera..."

Did not have the speed on qualy trim either yesterday or today but happy with the run. Some interesting people around our position 🤷‍♂️🙏! Always very intense 4 laps at @IMS ! Now...one day less for the big one, race car felt good 👍! Next Sunday #indy500 pic.twitter.com/c2HeNydZN3