Fernando Alonso acabó antes de tiempo la última sesión de entrenamientos de las 500 Millas de Indianápolis. El asturiano, cuando restaba menos de una hora para el final, estrelló su McLaren contra el muro en una jornada, eso sí, en la que volvió a rodar a gran velocidad.

Sin embargo, en la curva 4 Fernando perdió el control del coche y terminó contra el muro. No hubo mayor consecuencia, ni tampoco fue un golpe especialmente grave, por lo que parece que en McLaren no se tendrán que ver obligados a recurrir al coche reserva como sucedió en 2019.

Alonso trató de apurar el interior en el giro de la entrada a la recta principal, pero el resultado fue que la parte delantera derecha del coche quedó más que tocada tras el toque contra el muro.

Full course yellow during practice after an on-track incident with @alo_oficial.

Currently 43 minutes remain in the session. #INDYCAR // #Indy500 pic.twitter.com/AZbSIPJXAi