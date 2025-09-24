Fermín Aldeguer lanza un mensaje a Ducati: "En 2027 a lo mejor..."

El piloto de Gresini, que tiene contrato de fábrica con Ducati, dice que dentro de dos años " a lo mejor" sí se siente preparado para llevar la moto de última generación.

En medio de los rumores que llegan desde Italia de que Pecco Bagnaia podría dejar la escudería, parece que el sustituto natural sería Fermín Aldeguer. Tiene contrato de fábrica y lo está haciendo muy bien en su año rookie con Gresini. Eso sí, él no se siente preparado para dar el salto la temporada que viene. Quizá sí en 2027.

En un entrevista a 'Marca' dice que "a lo mejor" sí estaría preparado para ese momento: "¿El año que viene? ¿Que lo fuese a hacer bien? Seguramente, pero preparado, no es el momento. En el 2027, a lo mejor sí".

"Ya son dos temporadas, en un equipo satélite, donde vas cometiendo errores, vas cogiendo experiencia, vas haciendo resultados y te vas motivando y preparando para dar ese salto. Tampoco va a pasar. No voy a pensar más allá y simplemente vamos a vivir el presente", apunta el joven piloto murciano.

El ingeniero jefe de Ducati, Gigi Dall'Igna, es el mayor defensor de Fermín. "A mí me transmite, desde el primer momento en el que me firmó el contrato, cuando todavía tenía una temporada por delante en Moto2, en la que tenía que ganar y luego no gané. Y eso estaba asegurado...", dice Fermín.

"La tranquilidad de que, realmente, cree en mí. Ahora, con mis buenos resultados se confía más. Incluso se habla de que el futuro de Ducati es Fermín. Pues espero que sí, que sea así por muchos años. No hay duda de que es la mejor moto de la parrilla. Vamos a aprovechar lo que tenemos y vamos a aprovechar ese apoyo que tengo", señala Aldeguer antes del Gran Premio de Japón de este fin de semana.

Quiere la mejor moto, la roja. Pero para ello sabe que tiene que seguir mejorando resultados. El gran salto se podría dar con el nuevo reglamento de 2027.