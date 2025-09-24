Un tiroteo deja múltiples víctimas en un centro de detención de migrantes de Dallas, EEUU

Los detalles La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, ha confirmado que el supuesto tirador se ha suicidado de un disparo. "Hay múltiples heridos y muertos", ha informado.

Un tiroteo en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dallas ha resultado en "múltiples heridos y muertos", según Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos. Noem ha informado que el supuesto tirador se ha suicidado y ha vinculado el incidente con una ola de "violencia sin precedentes" contra el personal del ICE, instando a que "esto debe parar". Todd Lyons, director en funciones del ICE, ha confirmado que al menos tres personas han sido hospitalizadas con heridas de bala, y fuentes señalan que al menos dos de ellas son migrantes.

Todd Lyons, director interino del ICE, ha explicado a CNN que "la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador" con "tres personas heridas en este momento", que fueron trasladadas al hospital, y cuyas identidades y estado de salud no han sido divulgados hasta el momento. "Las víctimas pueden ser civiles, agentes del ICE o migrantes detenidos en el sitio", ha señalado Lyons.

Aunque "aún se están recabando detalles" y "no se sabe el motivo del ataque", Noem ha vinculado este incidente con una ola de "violencia sin precedentes" contra el personal del ICE. "Sabemos que nuestro personal de aplicación de la ley de ICE está afrontando una violencia sin precedentes en su contra. Debe detenerse", ha pedido.

Este es el tercer incidente similar en lo que va de año en Texas. En julio las autoridades acusaron a 10 personas de participar en un tiroteo frente a un centro de detención de migrantes en Alvarado, que dejó a un policía herido y que el Departamento de Justicia consideró "ataque organizado".

Ese mismo mes, agentes federales mataron a un hombre que disparó contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen, donde provocó un tiroteo cruzado que dejó al menos un herido. "El obsesivo ataque en los agentes de la ley, particularmente ICE, debe parar", expresó el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en sus redes sociales.