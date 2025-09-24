Ahora

El acusado ya tenía otra condena

El frutero de Valdeavero (Madrid) acepta 98 años de cárcel por agresión sexual a diez menores

El contexto Las víctimas eran amigos de sus hijos a los que engañaba para cometer las agresiones sexuales. El acusado lo ha reconocido todo para evitar el juicio, pero en ningún momento ha pedido perdón.

El frutero de Valdeavero en el juzgado. El frutero de Valdeavero en el juzgado. Europa Press
El que era frutero de la localidad madrileña de Valdeavero, conocido como 'el Toba', será condenado a 98 años de cárcelpor agredir sexualmente a una decena de menores, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía por el que ha reconocido los hechos y ha aceptado la pena íntegra que pedía para él el Ministerio Público.

Según han confirmado fuentes jurídicas, el acuerdo se ha alcanzado justo antes de que comenzara a celebrarse en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio a Cristóbal L.C., en el que es el tercer juicio que afronta por presuntas agresiones sexuales a menores y en el que la Fiscalía pedía para él la pena más alta, 98 años.

El acusado ha reconocido los hechos que le imputa la Fiscalía, y que son similares a lo que pedían las acusaciones particulares, pero no ha pedido perdón, han explicado los letrados de esta parte.

Las víctimas iban a declarar este jueves y habían pedido hacerlo sin biombo, ya que querían verle la cara. Los menores eran amigos de los hijos del frutero a los que engañaba para cometer las agresiones sexuales. No consta que los hijos del acusado tuvieran conocimiento del comportamiento de su padre.

El padre de uno de los diez menores afectados ha contado a Javier Pallarés que Cristóbal vivía a 50 metros y era amigo de la familia. Afirma que "se ganó al entorno" e incluso se iban juntos de vacaciones. Asegura que "nunca sospecharon nada" y que tenían ganas de que "acabe todo".

Nines y Javier (abuela y padre de dos de las víctimas, respectivamente), se han mostrado "contentos y aún nerviosos" tras conocer el acuerdo. Aseguran sentirse "satisfechos" porque ahora sí pueden decir que "es un depravado, un depredador sexual y un asqueroso".

El acusado ha aceptado los 98 años de prisión que solicitaba para él el Ministerio Público por cinco delitos continuados de agresión sexual sobre menor de 16 años con violencia o intimidación (diez años cada uno), tres delitos continuados de abuso sexual sobre menor de 16 años (seis años cada uno) y dos delitos continuados de agresión sexual sobre menor de 16 años con acceso carnal cometido con violencia o intimidación (15 años cada uno).

En concepto de responsabilidad civil le reclama 154.000 euros para las diez víctimas.

Una condena previa

El acusado, que regentaba una frutería en Valdeavero, ya fue condenado en 2023 a 19 años de cárcel, a diez años de libertad vigilada y a no trabajar con menores durante 25 años, por corrupción de menores y agresión sexual a un menor. Por esa sentencia condenatoria ingresó en la cárcel, donde permanece.

Sin embargo, en febrero de 2024 fue absuelto, en otro juicio, de los delitos de abuso sexual por embaucamiento a menor de 16 años, corrupción de menores y exhibicionismo por los que estaba acusado.

