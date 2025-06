El factor de la Ducati por el que Marc Márquez brilla... y Bagnaia ni se acerca: "Lo intento, pero no puedo"

Marc Márquez volvió a reinar en Aragón. Una nueva victoria y más líder del mundial por delante de su hermano Alex y de Pecco Bagnaia. El italiano, que regresó al podio en domingo, ha desvelado el factor de la Ducati que está beneficiando al 93 y perjudicándole a él.

En palabras que recoge 'DAZN', Pecco habla de "subviraje": "Ahora, con una moto mucho mejor que la del año pasado tiene una clara ventaja. Siempre puede pilotar en subviraje y eso marca una gran diferencia. Yo también lo intento, pero no puedo".

"Es capaz de pilotar por encima de los problemas... como hizo el año pasado", dice el bicampeón de MotoGP.

Pide a Ducati un esfuerzo para encontrar qué está fallando en la moto y cómo sentirse más cómodo: "Ojalá podamos averiguar qué falla, porque mi moto se comporta de forma diferente a la que debería. Tengo muchos movimientos y estamos intentando comprender su origen; tener estabilidad sin duda me ayudaría".

Sobre su futuro, que algunos en el paddock dicen que podría estar fuera de Ducati, Pecco deja claro que respetará su contrato: "No entiendo por qué, ya he explicado que nunca rompería un contrato, nunca cambiaré de opinión. Quiero quedarme en Ducati y Ducati quiere que me quede. He visto muchas imágenes mías con un mono azul en redes sociales".

"Es cierto que, cuando un piloto como yo está en un momento difícil, la gente empieza a tener ciertas ideas, pero eso no es lo que va a pasar...", deja claro Pecco. Seguirá en Ducati respetando su contrato... aunque Marc le siga superando.