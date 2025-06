El jefe de Ducati desvela la clave para la resurrección de Bagnaia: "Ha sacado su fuerza mental..."

En la carrera de domingo en Aragón se vio el regreso de Pecco Bagnaia. El italiano ha vuelto a subirse al podio tras una sesión a sprint muy deficiente en la sprint del sábado. Sigue lejos de su compañero, Marc Márquez, quien ha tenido un Gran Premio impecable.

El jefe del equipo Ducati, Davide Tardozzi, desveló tras la carrera cuál fue la clave para la remontada del turinés hasta su tercer puesto: "Creo que hacía falta un pequeño cambio para darle confianza al frenar. Lo encontramos en los discos de freno y el nuevo sistema (de frenado), así que creo que esto marcó una gran diferencia".

"Después de las últimas carreras está claro que no podía estar sereno, pero también aquí ha sacado su gran fuerza mental. Hoy ha demostrado algo típico de los campeones. Cuando vi sus vueltas en el 'warm up' entendí enseguida que podría hacerlo bien", ha reconocido Tardozzi en 'Motorsport'.

El mánager italiano ha confirmado que esta implementación no lo ha tenido Marc Márquez y ha desmentido categóricamente que en las anteriores citas no ayudaran a su compatriota a revertir su crisis de resultados: "No hubo un momento, ni un minuto, en el que toda la gente de Ducati no intentara ayudar a Pecco".

"Pienso que hemos entendido algunas cosas, creo que Pecco también. Pero digamos que se ha desbloqueado y ha entendido que con esta moto puede conseguir podios e incluso puede ganar", ha advertido Tardozzi. Reengancharse al mundial es una tarea difícil ya que pasan por los fallos de su compañero en el box y de Alex Márquez.