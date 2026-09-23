Dani Pedrosa se rinde a Acosta: "Gestiona de manera magistral"

El expiloto español y miembro de KTM lanza muchos elogios a Pedro Acosta, ganador en el GP de Austria: "Es el momento ideal para él y para el equipo".

Pedro Acosta ya tiene, por fin, su primera victoria en MotoGP. Y en el paddock se rinden ante su gesta en el Gran Premio de Austria. Dani Pedrosa, una de las voces más importantes del equipo KTM, le ha lanzado muchos elogios.

Después de la carrera, en 'DAZN', analizó cómo fue la victoria de Pedro: "Por fin ha llegado la victoria que tanto ha buscado y perseguido y lo ha hecho en el momento ideal para él y para el equipo, en la carrera de casa y de forma magistral tras el error del sábado".

"Hablamos al principio de carrera sobre la incertidumbre que pudiera tener por las dos caídas, pero se lo ha tomado con calma, no se ha puesto nervioso tras no hacer una buena salida, pero poco a poco ha puesto su ritmo y ha hecho una gran gestión de carrera final", cuenta el expiloto español.

Siempre ha visto a Pedro Acosta con un punto más: "Es lo que hemos visto siempre en las carreras de motos, que los pilotos que tienen un punto extra solventan las dificultades que pueden tener sus motos".

"Pedro lo ha demostrado… no hoy, sino durante todo el año...", apunta para finalizar Dani Pedrosa.

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