MotoGP
Jorge Martín reconoce que tenía "muchas dudas" con su brazo: "Ahora lo que menos me apetece..."
El líder del mundial no pasará por quirófano para tratarse el brazo y aguantará en la lucha contra Marc Márquez y Marco Bezzecchi hasta el final.
Jorge Martín finalmente no pasará por el quirófano para intervenir su brazo, pero ha reconocido después del Gran Premio de Austria que tenía muchas dudas sobre qué hacer. Finalmente tratará de aguantar para estar en la pelea contra Marc Márquez hasta el final.
En 'AS', Martín habla de esa decisión: "Lo que menos me apetece es abrirme el brazo y quitarme ninguna fascia. Lo que me apetece es descansar. Han sido dos semanas intensas".
"Seguramente también el haber sido seguidas no me ha dejado recuperar al cien por cien, pero he podido rendir sin problemas y ha sido una gran noticia, porque dentro de mí tenía muchas dudas. Soy una persona con muchas dudas y esta semana la verdad es que ha sido complicada", explica el piloto madrileño.
En Austria recuperó de nuevo el liderato: "Ha sido un gran finde. Hemos encontrado otra vez la velocidad. Y, bueno, el liderato al final va y viene, eso ya lo dije hace un par de carreras, no es algo que me ocupe, la verdad, pero sí que es verdad que tener otra vez esa velocidad, tener una buena condición física después de las dudas que tenía desde Misano, me hace estar contento con el fin de semana".
Luchar contra Pedro Acosta era casi imposible: "Está claro que hoy quería pelear por esa victoria, pero era muy difícil pelear con Pedro. Lo he intentado hasta el final, pero sabía perfectamente dónde hacía las diferencias".
"Habrá que salvar los fines de semana malos dentro de lo que pueda y es un poco eso, en los días malos no rendirse y seguir peleando para volver a fines de semana así. Es un poco el camino que sigo", cierra el líder de MotoGP.
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