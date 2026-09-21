Márquez pensó en retirarse en el GP de Austria: "Estuve tres vueltas pensando..."

El piloto de Ducati fue quinto y no pudo acercarse a las posiciones de podio: el freno delantero le jugó una mala pasada toda la carrera.

Marc Márquez fue quinto en la carrera del Gran Premio de Austria, sin opciones de subir al podio. El freno delantero le complicó la jornada y estuvo a punto de dejarle sin puntos en plena lucha por el título de MotoGP contra Jorge Martín.

Se lo explicó a 'AS' nada más cruzar la línea de meta: "He estado tres vueltas pensando: 'Entro a box, o no...'. Luego me he rehecho... Bueno, se ha rehecho el freno, yo seguía igual".

"Siempre es mejor ganar, pero hoy es una pena porque teníamos velocidad para estar en el podio y no ha podido ser", dice el piloto de Ducati.

En el equipo vieron qué ocurrió desde el primer momento: "Muchas veces el piloto tiene una sensación, pero después te paras y los ingenieros no ven nada. Pero aquí sí se ve perfectamente qué ha ocurrido. Ahora tienen que trabajar para entenderlo e intentar evitarlo de cara, por ejemplo, a Motegi, que también es una pista de grandes frenadas".

"Más dificultades..."

Marc reconoce que desde el viernes ya lo pasaron mal: "Ya durante todo el fin de semana estábamos teniendo más dificultades que en otros Grandes Premios, pero lo estábamos salvando muy bien".

"Desde la primera vuelta de la carrera he visto que algo pasaba con el freno delantero. Hemos tenido mucha suerte porque me he empezado a ir atrás y, de golpe, de una vuelta a otra, hacia mitad de carrera, el freno se ha arreglado. Ahí es donde he empezado a tirar hacia delante otra vez. Pero, cuando se suman estos problemas, no podía hacer nada. En cada frenada, la leva estaba en una posición diferente y era imposible frenar fuerte. Menos mal que la vez que más me ha fallado ha sido en la curva 1, donde he podido seguir por el asfalto", explica Marc en un fin de semana en el que trató de minimizar daños.

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