Un experto en MotoGP lo tiene claro: "Marc Márquez no se retirará como lo hizo Valentino Rossi"

Diego Lacave ha analizado el momento actual de la trayectoria del piloto de Ducati, teniendo en cuenta que se está viendo superado por los "'lobos jóvenes'" del 'paddock' esta temporada y con vistas a una posible retirada.

Marc Márquez está afrontando una temporada 2026 complicada en MotoGP. Después de hacerse con el campeonato el año pasado, las sensaciones en Ducati esta temporada están lejos de ser positivas. Un bajo nivel del catalán que se suma a las lesiones sufridas y la superioridad de las Aprilia ha dado lugar a rumores sobre una posible retirada del nueve veces campeón mundial al término del presente curso.

Sobre ello se ha pronunciado Diego Lacave, que ha ofrecido su punto de vista sobre la relación de Marc con sus rivales del 'paddock'. También realizó una comparación con Valentino Rossi, en la que aseguraba que "Márquez tiene claro que de ninguna manera se va a retirar" como hizo el italiano: "No quiere irse cabreándose con el siguiente". Y el periodista se apoyó en varios acontecimientos recientes para explicar su punto.

"Por eso con Diogo Moreira se ríe y le firma la foto, por eso no entra al trapo con Fabio Di Giannantonio... Esa actitud, de padrino, es la que le está llevando a asumir que algún día llegará el momento en que le ganen", aseguraba Lacave en el podcast 'Revival'. Un escenario que podría llegar esta temporada, ya que Márquez se sitúa octavo y a más de 100 puntos del líder Marco Bezzecchi tras siete grandes premios disputados.

"Nunca antes habíamos visto a un superclase tener esta condescendencia con gente que lo que quiere es comerte, porque son los 'lobos jóvenes'", añadía Lacave. Unas declaraciones que llegan justo antes del GP de Hungría que el catalán logró conquistar el año pasado, seguido de Pedro Acosta y Bezzecchi, dos de los nombres más fuertes y mayores rivales de Marc este año.

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