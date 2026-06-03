Ducati admite la superioridad de Aprilia tras el GP de Italia: "Estamos al límite"

Fabio Di Giannantonio ha expresado su malestar con la situación de su equipo en comparación con el subidón que ha experimentado este año su máximo rival.

Ducatiha perdido su dominio en MotoGP. El equipo italiano ya no es el principal conjunto de la parrilla, tras verse superado de forma intratable ante Aprilia. El otro equipo italiano se ha impuesto frente a sus rivales con Marco Bezzecchi y Jorge Martín al frente.

Desde Ducati, ya han admitido su derrota ante los de Noale, sobre todo tras el GP de Italia. "En mi opinión, la Aprilia es a partir de hoy superior a nosotros, sinceramente. Nosotros estamos realmente al límite, sobre todo con la configuración", ha confesado Fabio Di Giannantonio, piloto de VR46, en declaraciones para 'Motorsport'.

En sí, el piloto romano ha destacado cómo el equipo es incapaz de aportar una configuración similar a Aprilia para competir contra ellos. "Así que es realmente una lucha interna y, en este momento, creo que ellos tienen algo más", añade Di Giannantonio.

Incluso, Fabio ha detallado las dificultades que tienen en Ducati de cara a realizar las curvas. "Yo siempre que tengo que entrar en la curva con menos velocidad, para situarme en el punto correcto de la trazada para la salida del viraje. Y este es ahora nuestro límite por el momento", resalta el italiano.

Por último, Di Giannantonio se ha mostrado realista comparando a Ducati con Aprilia. "Ahora, con nuestro paquete, estamos luchando con la Aprilia, pero también un poco con nuestro tren delantero, con el que nos cuesta un poco en las carreras largas", concluye el piloto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido