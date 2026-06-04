El jefe de Ducati reconoce que Marc Márquez está pilotando con "una condición física muy debilitada"

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, elogia lo que hizo Marc Márquez en Mugello tras pasar por el quirófano unos días antes.

Marc Márquez acabó séptimo en el Gran Premio de Italia, en Mugello. Un resultado muy digno teniendo en cuenta que llegaba de dos operaciones en el hombro y en el pie. Y desde Ducati han reconocido que tiene muchísimo mérito lo que está haciendo.

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, ha dicho en su tradicional mensaje en redes sociales que no le podían pedir más a Marc: "A Marc no se le podía pedir más: también tuvo que correr contra el dolor".

"Tras la quinta posición alcanzada el sábado, una condición física aún muy debilitada no le impidió luchar como un león, respondiendo golpe a golpe a rivales insidiosos hasta que tuvo que lidiar con un evidente y más que comprensible bajón físico en las últimas vueltas", dijo el ingeniero jefe del equipo de Bolonia.

"Enhorabuena, Marc, por lo que siempre das y por el campeón que eres", dice Gigi.

Este fin de semana, en Hungría, una nueva cita de MotoGP y un Marc Márquez que poco a poco irá recuperando el tono físico y por lo tanto acercándose a la cabeza.

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