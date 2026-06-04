El elogio de un piloto de MotoGP a Marc Márquez tras su regreso: "Intenté seguirle, pero..."

Diogo Moreira, piloto de LCR, ha encomiado el estilo de Márquez en su vuelta a los circuitos, y ha agradecido cada consejo que le da para seguir haciendo las cosas bien.

Marc Márquez ha hecho efectivo su regreso a la categoría reina del motociclismo con buen pie. El vigente campeón del mundo volvió a subirse a su moto en el GP de Italia, después de su caída en Le Mans, donde se fracturó un dedo del pie derecho y tuvo que ser intervenido.

Con un séptimo puesto en Mugello, Márquez demostró una vez más su carácter invencible e incansable, a pesar de seguir sin subir al podio. Sin embargo, su retorno a los circuitos también se hizo notar en el resto de pilotos de MotoGP.

"El sábado apreté sin prestar atención a nada más, y aun así me fue bien, porque estaba delante e intenté seguir a Marc. Pero, al final, ya no me quedaban fuerzas", ha confesado Diogo Moreira, piloto de LCR, en declaraciones recogidas por 'Motosan', sobre su intento de alcanzar al ilerdense.

Moreira, que también acabó por detrás de Marc en la carrera del domingo, elogió y agradeció los consejos que le suele dar el piloto de Ducati al joven novato brasileño.

"Escuchar estas cosas de un campeón es muy positivo, así que creo que lo estamos haciendo bien", concluye Moreira.

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