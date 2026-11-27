El capitán español de Copa Davis elogió a sus chicos por la eliminatoria ante Austria y adelantó el regreso de Carlos Alcaraz en las semifinales.

España ya está en semifinales de la Copa Davis después de superar por la vía rápida a Austria. No necesitaron la presencia de Carlos Alcaraz, que descansó en el banquillo.

Dani Mérida y Rafa Jódar ganaron sus partidos de individuales y España inició con muy buen pie la lucha por la ensaladera.

Después, David Ferrer anunció el regreso de Alcaraz ante Gran Bretaña en semifinales: "Por supuesto, no queríamos tener riesgo con el problema que tenía arrastrado físicamente Carlos y bueno me alegro mucho porque Carlos el fin de semana estará preparado. El sábado estará ready".

"Ya veremos el sábado. Sí, podría ser posible", insistió sobre el tenista murciano.

Gran Bretaña derrotó a Alemania por sorpresa y será rival de España. Así los analiza Ferrer: "Tienen un gran equipo. Norrie juega muy bien. El tercer set fue impresionante. Jugaron de forma muy agresiva y muy sólida. En mi opinión, en estos momentos, los dobles son los mejores. Son buenos. Vencieron a Alemania en dobles. Eso es muy, muy difícil".

"Fueron mejores en el primer y segundo set. Ahora quiero disfrutar de este momento, descansar para mañana, tanto yo como mis jugadores. Mañana por la tarde nos centraremos en Gran Bretaña", sentencia el capitán español de Copa Davis.

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