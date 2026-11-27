El murciano ha lamentado que Marc haya puesto fin a su carrera cuando faltaban pocos meses para que ambos comenzaran a compartir el 'box' de Ducati. Sin duda, hubiera sido una batalla bonita de ver.

Marc Márquez y Pedro Acosta iba a medirse por el título el próximo año en MotoGP. La mejor dupla de pilotos de la parrilla partía como favorita para que el título volveria a quedarse en Borno Paginale. Por desgracia para Pedro y la categoría reina, esa lucha no se producirá.

Márquez, tras anunciar su retirada, ha abierto la posibilidad a que un nuevo piloto entre a compartir 'box' con Acosta. El de Mazarrón tenía muchas ganas de ser compañero de Marc y lo ha lamentado tras conocer la noticia: "Era no la razón principal por la que quise ir allí, porque la primera era tener una moto y un equipo competitivo para intentar ese abordaje a la lucha por el título".

"Pero claro que era un sueño y era un objetivo, como siempre he dicho, compartir box con Marc. Entonces, bueno, no me cambia nada, tendré a otro al lado y tendré que hacerme un poco mi camino en Ducati un poco más de tercero", ha reconocido Pedro en declaraciones a 'Motosan'.

El murciano se ha rendido a la figura de Márquez: "Al final, Marc está en una posición que está en lo más alto del deporte. No solo español, sino ya en general. La figura de Marc está muy alto en lo que son las leyendas del deporte, como Michael Jordan, como Rafa Nadal y muchos otros".

"Está en una posición que puede decir y hacer un poco lo que quiera. Totalmente comprensible que haya tomado la decisión que ha tomado. Al final, ya ha sufrido suficiente, quizás. Y se merece también tener una retirada más que plena", concluye Pedro.

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